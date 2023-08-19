О том, что ежегодные расходы из госбюджета, направленные на осуществление социальных выплат будут только расти, и не только в текущем, но и в 2024-м году, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, опубликованное «Укринформом».

По словам Жолнович, отчисления госсредств на соцсферу с 2022-го года выросли на 140 млрд гривен — уже потрачено 700 млрд гривен. В 2023-м году на подобные цели в государственном бюджете заложено 840 млрд грн, при этом, со следующего года расходы на выплаты финпомощи украинцам в очередной раз увеличатся, поскольку продолжается война, и больше денег необходимо на реабилитацию граждан с инвалидностью, а также предоставления им вспомогательных средств, включая расширение типов социальных услуг, помогающих людям выйти из сложной жизненной ситуации.

Жолнович акцентировала:

Поэтому нам нужно увеличивать ресурс для поддержки.

Ранее мы писали о том, что Кабмин обновил список критериев, по которым могут выплату субсидий.