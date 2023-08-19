О том, что только на протяжении нескольких недель августа, в Украине изменились цены на некоторые категории продукции более, чем на 4 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на данные мониторинга, опубликованные профильным порталом «Минфин».

В соответствии с указанной информацией, крупные сетевые магазины Украины повысили цены на пшеничный хлеб, батоны и хлеб «Бородинский».

В частности, батоны в определенных супермаркетах постепенно, но неуклонно растут в стоимости: еще месяц назад за этот продукт нужно было заплатить, в среднем, 21,67 гривны, но уже сейчас он продается на 0,13 гривны дороже — за 21,8 гривны (вес — 0,45 килограмма).

Ржаная разновидность хлеба «Riga Бородиновский» в прошлом месяце стоила, в среднем, 30,9 гривны, но в августе ее продадут на 4,5 гривны дороже — за 35,4 гривны (вес — 0,3 килограмма).

Отметим, что согласно прогнозам «Института аграрной экономики», рост стоимости хлеба будет медленным, но стабильным — на 0,5-1 процента ежемесячно, из-за удорожания электроэнергии и автогорючего с июля 2023-го года.

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