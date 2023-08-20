Как информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, в Федеративной Республике Германия сделали предложение, чтобы каждый год оказывать Украине финансовую поддержку приблизительно на пять миллиардов в европейской валюте.

Кроме того, как ранее мы уже сообщали о военной помощи, Германия хранит в своих запасах порядка 600 ракет Taurus (дистанция поражения около 500 километров). Из них приблизительно 150 единиц страна якобы готова передать для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, в конце июля Украинское государство получило от Европейского Союза очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.