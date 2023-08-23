О том, за что именно задолжали более 500 000 украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную платформой Opendatabot, изучающей данные из открытых источников.

В частности, наиболее типичные задолженности — взыскания в пользу госбюджета, неоплаченные штрафы за нарушения «Правил дорожного движения», просроченные кредиты и отказ от оплаты «коммуналки». Наибольший прирост за последние 3 месяца зафиксирован в категории «Взыскание в пользу государства» — 17 процентов (суммарный объем в госреестре достаточно немал — 22,5 процента).

Вторая массовая предпосылка, из-за которой украинцы попадают в «Реестр должников» — это несоблюдение «ПДД» (19,7 процента долгов в «Реестре» относятся именно к данной категории). Далее следуют взимания средств: на погашение кредитных задолженностей (подпадает под админнарушения) — 17,5 процента от общего количества; за несвоевременную оплату коммунальных услуг — 7,4 процента.

Ранее наш информационный портал писал о том, что данные, касающиеся накопленных просроченных сумм по платежкам за «свет», станут предоставлять «Украинскому бюро кредитных историй» (УБКИ).