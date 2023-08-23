О том, какие цены на яблоки, груши и персики установили крупные сетевые магазины Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную интернет-сервисом GoToShop.

Цены на 1 килограмм яблок начинаются с 19,9 гривны, и достигают 87,69 гривны, что зависит от сорта: дешевле всего продает плоды «Ашан» — 19,9 гривны, «Новус» — от 24,99 гривны, «Сильпо» — от 25 гривен, а «Варус» — от 25,9 гривны.

Цены на 1 килограмм украинских груш колеблются от 50 до 56 гривен: дешевле всего, по 50,99 гривны, можно купить это фрукт в «Новусе», по 54,9 гривны его предлагает «Варус», а «Ашан» — по 55,99 гривны.

Минимальная стоимость 1 килограмма персиков — около 55 гривен: от 54,99 гривны — цены в «Новусе», в «Екомаркете» — от 59,9 гривны, а в «Ашане» — от 65 гривен. Наименее доступные персики — инжирных сортов или «Белый лебедь» (продаются по стоимости в 99,9 гривны/килограмм и 109,9 гривны/килограмм соответственно).

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на морскую и речную рыбу с приходом августа.