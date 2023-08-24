О том, что нардепы поддержали проект закона №9419-1, обеспечивающий возврат к раннему порядку по представлению отчетов относительно имущества, доходов, расходов и прочих обязательствах финансового характера для партий, прошедших в парламент, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Помимо вышеуказанного, после вступления документа в силу:

установят сроки проверок отчетов Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции;

регламентируют права политических структур по своему усмотрению для возможности отказа от внесения денежного взноса до даты предоставления отчета;

введут специальный механизм на период неподачи отчетности в течение действия карантинных ограничений/периода военного положения.

Отметим, что в текущем году на финансирование партий ВРУ, из госбюджета было выделено 886 млн гривен, как и в 2022-м году, вопреки существенному дефициту средств:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Раде предлагают продавать табачную продукцию только через госприложение «Дія».