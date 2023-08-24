На полках украинских магазинов, начиная с июня, начали понемногу падать цены на некоторые продукты, в частности, на гречневую крупу, и сохранится ли такая тенденция в относительно долгосрочном периоде, пишет «НБН», ссылаясь на мнение аналитика «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максима Гопко, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Гопко, гречка, на данный момент, является фактически единственным продуктом, который значительно «просел» в стоимости за последнее время — в сравнении с прошлым годом, цены на крупу упали на 53 процента. Кроме того, в ближайшее время не ожидается существенного роста цен на данную агропродукцию, поскольку сейчас уровень спроса и предложений гречневой крупы стабилизировлся, из-за того, что отечественные сельхозпроизводители засеяли этой культурой около 140 000 гектаров земель, что на 15 процентов больше, чем в 2022-м году.

В частности, в конце августа гречка стоит, в среднем, от 44,4 гривны/килограмм, почти как до начала войны, и пока не будет дорожать.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько украинцам нужно заплатить за фрукты от отечественных агрохозяйств в августе.