О том, что в этот осенний сезон на украинском валютном рынке вероятны изменения, которые могут привести к повышению курсу до 40 гривен/доллар, пишет «НБН», ссылаясь на мнение начальника департамента казначейства «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное в «Обозревателе».

В частности, такие последствия могут быть вызваны тем, что осенью банк-регулятор станет постепенно внедрять собственную стратегию по либерализации, предполагающую возвращение:

инфляционного таргетирования;

плавающего курса валют.

Кроме того, не стоит исключать и возможности некоторых «курсовых качелей» — когда основываясь на рыночной ситуации, курс прыгает вверх или падает вниз, но с оговорками:

подобные колебания не превысят 4-5 процентов;

курс обязательно вернется к объективному коридору.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики сделали прогноз о курсе доллара к гривне до конца 2023-го года.