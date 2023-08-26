О том, что крупные сетевые магазины нашей страны резко снизили стоимость лука, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг профильного портала «Минфин».

В соответствии с данными «Минфина», в некоторых супермаркетах обычный репчатый лук можно купить по цене от 13 до 45 гривен, например:

в «Ашане» — за 12,9 гривны/килограмм;

в «Новусе» — за 44,69 гривны/килограмм;

в «Мегамаркете» — за 17,9 гривны/килограмм.

Кроме того, подешевела и молодая разновидность репчатого лука: ценники скорректировали более, чем на 20 гривен «вниз» — с 33,15 гривны до 12,78 гривны. Стоимость в магазинах варьируется от 10 до около 15 гривен:

в «Новусе» — 14,49 гривны/килограмм;

в «Варусе» — 9,9 гривны/килограмм;

в «Метро» — 13,94 гривны/килограмм.

«Просели» цены и на фиолетовый лук — более, чем на 23 гривны/килограмм (с 57,42 гривны до 33,93 гривны). В супермаркетах этот овощ предлагают по 30-37 гривен:

в «Метро» — 34,9 гривны/килограмм;

в «Новусе» — 29,99 гривны/килограмм;

в «Ашане» — 36,9 гривны/килограмм.

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