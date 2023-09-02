О том, как в украинских супермаркетах обновили ценники на арбузы и дыни с приходом первого осеннего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг ресурса ZakazUa.

В частности, стоимость арбузов на прилавках «Ашана» просела до 12,9 гривны/килограмм (если удалось застать скидку).

Кроме того, арбузы несколько различаются по цене в зависимости от разновидности: 21,9 гривны/килограмм за продолговатый, 29,9 гривны/килограмм — за длинный, или 37,9 гривны/килограмм за сорт «Дунайский Аграрий Био».

Отметим, что в «Варусе» арбузы можно купить как за 16,9 гривны/килограмм (по акции), так и за 150,9 гривны/килограмм (согласно аналогичной скидке).

На полках «Ашана» цены на дыни начинаются с 57,9 гривны/килограмм и достигают 74,9 гривны/килограмм (сорт «Амал»).

В «Метро» стоимость дынь также довольно высокая — от 51,9 гривны/килограмм (желтый сорт) до 64,9 гривны/килограмм (сорт «Дукрал»).

В «Варусе» доступны дыни по стоимости 59,9 гривны/килограмм (от наших аграриев) и 67,9 гривны/килограмм (из Узбекистана).

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