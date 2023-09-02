О том, что к концу текущей недели, то есть до 3-го сентября, никаких существенных колебаний курса наличного доллара в нашей стране не ожидается, поскольку в этот уик-энд валюта США будет стоить не более 38 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы департамента казначейства «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное в «Обозревателе».

По словам Лесового, на данный момент внутренний рынок Украины существует в ожидании старта реализации банком-регулятором (НБУ) валютной либерализации, предполагающей возвращение к «инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют», и по этой причине, любые корректировки, «так сказать, накануне, весьма маловероятны».

Банкир подчеркнул, что экономических обоснований для изменений попросту нет — коридор допустимого варьирования останется в пределах 38-39 гривен/один доллар.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, ожидать ли изменения стоимости валюты в сентябре.