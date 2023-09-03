О том, что грядущее подорожание в пределах от 5 до 15 процентов, будет вызвано высоким спросом, немалым объемом экспортируемой продукции, а также увеличившимися ценами на автотопливо и электричество, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование зампредседателя «Всеукраинского Аграрного Совета» Дениса Марчука, опубликованное в «Подробностях».

В частности, в этот осенний сезон, вырастут цены на:

овощи и фрукты — из-за расходов на хранение или вероятного усложнения ситуации с энергосистемой;

куриные яйца и молокопродукты — вследствие смены сезона их производство снизится, а затраты на хранение, наоборот, вырастут;

мясо — из-за потребностей в сохранении (до 15 процентов);

сахар — по итогам общемировой тенденции, поскольку Индия запретила экспорт, а запрет правительства Украины относительно первоочередного удовлетворения внутренних потребностей заканчивается 15-го сентября (необходимый продукт вырастет в стоимости на 2-3 процента).

Ранее наш информационный портал писал о том, как в крупных сетевых магазинах нашей страны изменилась стоимость дынь и арбузов в начале осени.