О том, как этой осенью в Украине изменится стоимость различных видов топлива, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз директора «Консалтинговой группы «А-95»» Сергея Куюна, опубликованный «24-каналом».

По словам Сергея Куюна, сейчас на внутреннем топливном рынке Украины фиксируется некоторая стабилизация, однако потенциал к росту стоимости ресурсов сохраняется на прежнем уровне. В частности, после возврата к довоенному налогообложению, стоимость горючего выросла на 8-13 гривен/литр. При этом, предельные цены на бензин/ДТ уже достигают 55 гривен/литр, но вскоре прибавят еще от 1 до 2 гривен, вследствие роста общемировой стоимости автотоплива.

На данный момент, стоимость топлива на украинских АЗС выглядит в нижеуказанном порядке:

Ранее наш информационный портал писал о том, как в крупных сетевых магазинах нашей страны изменилась стоимость дынь и арбузов в начале осени.