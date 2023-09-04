В интервью «Укринформу» руководитель оборонного ведомства раскрыл, что наша страна в сутки на войну с Российской Федерацией тратит 100 миллионов долларов, информирует «НБН».

По словам Резникова, не справедливо говорить, что все делают волонтеры, ведь достаточно посмотреть, сколько денег ежедневно тратит на борьбу с российской вооруженной агрессией государство.

Министр отметил, что украинцы финансируют борьбу с врагом, когда платят налоги, которые идут в государственный бюджет, откуда Киев берет деньги в том числе и на армию.

Глава Минобороны утверждает, что с начала полномасштабного вторжения поставки от волонтеров составили 3% от всего, что попало на фронт. На сегодня больше всего государство тратит средств на ВСУ, но также должно закрывать другие финансовые вопросы страны – поддержку социально незащищенных украинцев, на восстановление инфраструктуры и т.д.

Чиновник добавил, что по этой причине гражданам нужно работать и платить налоги, а отечественному бизнесу быть активным.

Ранее о расходах на войну с РФ и доходах в госбюджет Украины высказался премьер-министр Денис Шмыгаль.