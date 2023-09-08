О том, что больше всего «просели» цены на картофель и морковь, а также чего следует ожидать от стоимости указанных овощей в ближайшие месяцы, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала EastFruit.

По словам аналитиков, ключевым фактором, вызвавшим интенсивное снижение цен на картофель, является старт сбора урожая в основных областях его выращивания, включая расширение предложений корнеплода на рынке. Сейчас сельхозпроизводители реализуют картофель в пределах от 6 до 9 гривен/килограмм, что, в среднем, меньше стоимости на прошлой неделе на 17 процентов. Аналогичная тенденция наблюдается и с морковью: фермеры предлагают данный овощ существенно дешевле — по 7-12 гривен/килограмм, что на 16 процентов меньше цен минувшей недели.

Предполагается, что цены на вышеописанные корнеплоды продолжат снижаться, поскольку ситуация вряд ли улучшится для продавцов — предложений на внутреннем рынке слишком много.

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