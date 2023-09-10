О том, что в Украине, если провести сравнение с августом, немного изменились цены на сахар, соль и муку, и не в меньшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную профильным порталом «Минфин».

По состоянию на это воскресенье, усредненные цены на сахар повысились лишь на несколько копеек — до 34,52 гривны/килограмм.

Морская разновидность пищевой соли, в среднем, подросла в стоимости с 31,81 гривны/килограмм до 32 гривен/килограмм: ценники на нее колеблются от 28,5 гривны/килограмм (в «Варусе») до 37,6 гривны/килограмм (в «МегаМаркете»).

Стоимость пшеничной муки от торговой марки «Хуторок» остановились на отметке в 22,32 гривны/килограмм, при этом 2 килограмма данной муки обойдутся в 43,81 гривны, тогда как в последний месяц лета, ее можно было приобрести за 42,83 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине заметно снизились цены на картофель и морковь.