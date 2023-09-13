О том, как в супермаркетах нашей страны изменилась стоимость яблок, винограда и лимонов в первый месяц осени, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга «Минфина».

Усредненная стоимость отечественных яблок, если сравнить с августом, «просела» с 31,49 гривны/килограмм до 20,13 гривны/килограмм: ценники на фрукт колеблются от 14,7 гривны/килограмм (у «Варуса») до 22,78 гривны/килограмм (у «Метро»).

Виноград стал стоить вместо 110,45 гривны/килограмм почти на 21 гривну меньше — 90,25 гривны/килограмм: от 86,99 гривны/килограмм (у «Новуса») и до 93,5 гривны/килограмм (у «Метро»).

Динамика снижения цен затронула и лимоны — фрукты подешевели лишь на несколько копеек, до 73,91 гривны/килограмм: в «Метро» цитрусовые обойдутся в 63,9 гривны/килограмм, а в «МегаМаркете» за них необходимо отдать 91,86 гривны/килограмм.

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