О том, как в нашей стране, только за последний месяц, изменилась стоимость аренды квартир в большую сторону, и реально, а не статистически, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал, опубликованный в Telegram-канале профильного портала Bird.

Согласно информации аналитиков, средние цены на аренду квартир в Киеве в сентябре, если провести сравнение с последним летним месяцем, изменились нижеуказанным образом:

за 1-комнатную необходимо будет заплатить на 18 процентов больше, не менее 13 000 гривен;

за 2-комнатную — на 19 процентов больше, от 19 100 гривен;

за 3-комнатную — на 11 процентов больше, от 30 600 гривен.

Аналогично, но несколько меньше, выросла стоимость аренды и в западной части страны. На протяжении последнего месяца во Львове цены на съем квартир изменились так:

за 1-комнатную попросят на 2 процента больше, не менее 15 300 гривен;

за 2-комнатную — на 11 процентов больше, от 17 800 гривен;

за 3-комнатную — на 11 процентов больше, от 21 000 гривен.

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