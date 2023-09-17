О том, что с приходом осеннего сезона в Украине значительно выросли объемы предложений работы в «Образовании/науке», «Управлении персоналом/HR», «Культуре/музыке/шоу-бизнесе», «Гостинично-ресторанном бизнесе/туризме» и «Сфере обслуживания», пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала WORK.UA.
В частности, работодателям нашей страны на данный момент необходимы:
- преподаватели английского языка (1 202 вакансии);
- преподаватели математики (234 предложения);
- преподаватели немецкого языка (149);
- преподаватели начальных классов (263);
- коррекционные педагоги (154);
- офис-менеджеры (255);
- фитнес-наставники (218);
- воспитатели (844);
- упаковщики/грузчики (750);
- мойщики посуды/официанты (311).
Ранее мы писали о том, что Кабинет Министров Украины разрешил увеличить размер «минималки» с 2024-го года.