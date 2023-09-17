О том, что тенденция с внезапным понижением цен начнется сразу после сбора нового урожая указанного корнеплода, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование вице-президента «Ассоциации производителей картофеля» и управляющего директора «Agrico-Ukraine» Ника Гордейчука, опубликованное в профильном издании FreshPlaza.

По словам Гордейчука, в период с сентября по октябрь, на полях окончательно соберут новый урожай картофеля, после чего его стоимость заметно опустится, поскольку в этом году весьма обильно уродился данный незаменимый овощ — со значительным избытком.

Также, из-за невозможности вывоза этого корнеплода в другие страны (в больших объемах), фермеры снизят стоимость картофеля, чтобы не нести убытки при зимнем хранении. Впрочем, уже с января-февраля 2024-го года, цены на картофель начнут предсказуемо расти, вследствие повышения спроса со стороны потребителей и иссякания ранее сделанных запасов.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объяснили, почему цены на некоторые товары внезапно снизились.