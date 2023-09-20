О том, что на этой неделе в нашей стране резко упали цены на капусту, поскольку аграрии предлагают оптовые партии качественного овоща по 5-6 гривен/килограмм, а слегка «битого» — по 3-4 гривны/килограмм, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала EastFruit.

Как стало известно, после начала сезона уборки капусты поздних сортов, на внутреннем рынке Украины существенно возросло количество предложений. Вследствие такой тенденции, цены на капусту сейчас, как минимум в 2 раза ниже, чем фиксировались в аналогичный период 2022-го года: в прошлом сентябре оптовая стоимость овоща колебалась в диапазоне от 7 до 12 гривен/килограмм.

Таким образом, на данный момент усредненная стоимость овоща в рознице «застыла» на отметке 8,3 гривны/килограмм, при этом, самая дешевая разновидность, белокочанная, в «Варусе» стоит лишь 6,9 гривны/килограмм, тогда как в августе за нее просили 10,11 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что аграрий объяснил, когда ожидать падения стоимости картофеля.