О том, можно ли отказаться от оплаты доставки «голубого топлива» в указанной ситуации, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное профильным порталом «ГазПравда».

Эксперты «ГазПравды» подчеркнули, что на самом деле информация о возможности отказа от абонплаты за доставку ресурса при покупке труб за свой счет, является не более, чем очередным мифом, растиражированным в соцсетях и СМИ.

То есть, в соответствии с нормами действующего законодательства, если потребитель не оплачивает услугу газораспределения, со временем у него образуются существенные долги, и тогда можно вообще остаться без энергоресурса, поскольку даже «чужие» трубы вполне могут «отрезать», но только после завершения периода военного положения.

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