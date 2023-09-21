О том, как в крупных сетевых магазинах обновили ценники на растительное масло из семян подсолнечника, а также на яйца и части куриных тушек, пишет «НБН», ссылаясь на данные, опубликованные тематическим порталом «Минфин».

Усредненные цены на подсолнечное масло «Олейна рафинированное» снизились с 61,13 гривны до 56,92 гривны за 0,85 литра, а масло от «Щедрого Дара», также рафинированной разновидности, наоборот, подорожало на 1 гривну — 59гривен/0,85 литра.

Куриные яйца от «Квочки» прибавили в стоимости лишь несколько копеек — до 46 гривен/десяток, «Ясенсвит» вырос в цене с 46,34 гривны до 48,97 гривны/десяток.

Не осталась в стороне от роста цен и ранее доступная курятина: бедро подорожало с 106,74 гривны/килограмм до 110,95 гривны/килограмм, а филе — с 146,72 гривны/килограмм до 148,27 гривны/килограмм. Единственное, что подешевело — куриная голень (с 78,74 гривны/килограмм до 74,95 гривны/килограмм).

Ранее мы писали о том, как в Украине резко изменилась стоимость основного компонента «борщевого набора».