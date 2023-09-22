О том, что стоимость автотоплива в нашей стране напрямую связана с мировыми ценами на нефть, и за бензин или ДТ на АЗС вскоре будут просить не менее 60 гривен/литр, если нефть продолжит дорожать, пишет «НБН», ссылаясь на предостережение, опубликованное в Facebook-аккаунте директора «Консалтинговой группы «А-95»» Сергея Куюна.

По словам Куюна, в настоящее время, главный «драйвер», который может вызвать рост цен на украинских АЗС — динамика мирового рынка. В частности, на протяжении последних 3-х месяцев, нефть прибавила в стоимости более 20 процентов — с 75 долларов до почти 93 долларов/баррель, включая прочие нефтепродукты, и это отразилось на закупочных ценах отечественных трейдеров.

Согласно прогнозу директора «Консалтинговой группы «А-95»», если стоимость нефти «Brent» не поднимется выше 95 долларов/баррель, сохраняется надежда — цены на автотопливо в Украине останутся в пределах 60 гривен/литр (как бензин, так и дизтопливо).

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