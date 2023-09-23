О том, как в этом осеннем месяце на прилавках крупных сетевых магазинов Украины поднялась стоимость молочных продуктов, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, цены за упаковку молока в 0,9 литра в сентябре, если сравнить с августом, изменились на несколько гривен (зависит от процента жирности): если 2,6-процентное подешевело с 39,85 гривны до 39,04 гривны, то 1-процентное, наоборот, подорожало с 39,5 гривны до 42,19 гривны.

Кроме того, прибавила в стоимости и сметана: продукт с 15-процентой жирностью подрос в цене с 37,81 гривны до 39,35 гривны за 0,35 килограмма, а с 20-процентной жирностью — с 44,44 гривны до 46,1 гривны за 0,34 килограмма.

Гораздо существенней выросла стоимость творога: в августе 0,3 килограмма данного продукта обходились в среднем в 65,44 гривны, но уже сейчас — в 75,37 гривны.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объяснили, почему цены на некоторые товары внезапно снизились.