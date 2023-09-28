О том, что в этом месяце, если провести сравнение с августом, в крупных сетевых магазинах снова выросли цены на яйца, но подсолнечное масло и гречневая крупа в течение последних недель немного подешевели, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг портала «Минфин».

В частности, цены на десяток куриных яиц в сентябре увеличились сразу на 3-4 гривны: «Квочка» подорожала с 45,82 гривны до 48,5 гривны, а продукция «Ясенсвита» подросла в стоимости с 46,34 гривны до 50,37 гривны.

В последний месяц лета, бутылка «Олейны», объемом в 0,85 литра, обходилась в среднем, в 61,13 гривны, а сейчас — в 53,55 гривны. Подсолнечное масло от «Щедрого Дара» в аналогичной таре стоит 57,5 гривны, вместо августовских 58,24 гривны.

Наиболее интенсивно к концу сентября подешевела гречневая крупа: в августе она продавалась за 47,26 гривны/килограмм, а на данный момент — лишь за 37,75 гривны/килограмм.

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