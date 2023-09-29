О том, что для оформления пенсионного пособия важно не только своевременно обратиться пенсионное ведомство, но и собрать требуемый пакет документов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В частности, список обязательных «бумаг» выглядит нижеуказанным образом, то есть от потенциального пенсионера потребуется предоставление:

заявки на назначение пенсии (стандартная форма, выдаваемая в ПФУ);

паспорта гражданина Украины/ID-карты;

справки относительно места регистрации/жительства, справки о статусе ВПЛ;

ИНН;

трудовой книжки;

справки о зарплате за 5 лет подряд до 30-го июня 2000-го года (при желании);

при наличии — документов, подтверждающих получение страхового стажа с 1-го января 2004-го года (диплом об очном обучении/военный билет и так далее);

документов, указывающих на особый статус (особы с инвалидностью/ликвидатора катастрофы на ЧАЭС/военнослужащего и так далее);

2-х цветных фото, размером 4 на 6 сантиметров (вклеиваются в пенсионное удостоверение и дело);

реквизитов открытого пенсионного/социального счета в финучреждении.

Ранее мы писали о том, что с 2024-го года индексацию пенсий украинцев будут проводить по балльному принципу.