О том, что для оформления пенсионного пособия важно не только своевременно обратиться пенсионное ведомство, но и собрать требуемый пакет документов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.
В частности, список обязательных «бумаг» выглядит нижеуказанным образом, то есть от потенциального пенсионера потребуется предоставление:
- заявки на назначение пенсии (стандартная форма, выдаваемая в ПФУ);
- паспорта гражданина Украины/ID-карты;
- справки относительно места регистрации/жительства, справки о статусе ВПЛ;
- ИНН;
- трудовой книжки;
- справки о зарплате за 5 лет подряд до 30-го июня 2000-го года (при желании);
- при наличии — документов, подтверждающих получение страхового стажа с 1-го января 2004-го года (диплом об очном обучении/военный билет и так далее);
- документов, указывающих на особый статус (особы с инвалидностью/ликвидатора катастрофы на ЧАЭС/военнослужащего и так далее);
- 2-х цветных фото, размером 4 на 6 сантиметров (вклеиваются в пенсионное удостоверение и дело);
- реквизитов открытого пенсионного/социального счета в финучреждении.
Ранее мы писали о том, что с 2024-го года индексацию пенсий украинцев будут проводить по балльному принципу.