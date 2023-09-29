О том, как в последние дни сентября малоприятно изменились цены на капусту, картофель и чеснок, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий мониторинг «Минфина».

Стоимость молодой разновидности капусты сейчас — 18,87 гривны/килограмм, и это на 3 гривны больше, чем фиксировалось в августе (15,58 гривны/килограмм). Самая недорогая капуста доступна для покупки в «Варусе» и «Метро» — по 14,8 и 15,9 гривны/килограмм соответственно.

Также удорожал и картофель — до средних 17,5 гривны/килограмм, вместо августовских 12,86 гривны/килограмм. При этом, в «Варусе» этот корнеплод пока еще можно приобрести за 10,5 гривны/килограмм, в «Новусе» — за 10,68 гривны/килограмм, но уже в «Ашане» — за 18,96 гривны/килограмм.

Стал стоить дороже и чеснок: усредненная стоимость составляет 145,94 гривны/килограмм, тогда как в конце прошлого месяца — около 125 гривен/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине снова подорожали яйца и растительное масло, но подешевела гречка.