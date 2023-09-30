О том, какие на данный момент базовые заработные платы получают полицейские в Украине, включая и то, от чего зависит размер доплат, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Новини.Live».

В феврале текущего года, вступили в силу нормы обновленного законодательства относительно поднятия ежемесячного (основного) денежного довольствия полицейским. В частности, сейчас базовые зарплаты работников Нацполиции колеблются в диапазоне от 17 000 до 30 000 гривен, и размер выплат зависит от должности, специального звания, срока службы в правоохранительных органах, активности и условий прохождения службы, полученной квалификации, а также наличия ученой степени/ученого звания.

Однако, следует учитывать, что полицейским, кроме зарплат по спецзванию/занимаемой должности, также начисляют коэффициент повышения оклада, разнообразные надбавки и доплаты на постоянной основе, не исключая премий и прочей «денежной помощи».

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