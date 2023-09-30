О том, что в нашей стране фиксируется значительный рост усредненных цен на популярную продукцию, и в этом месяце в стоимости прибавили почти все разновидности сала, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Как стало известно из данных «Минфина», в крупных сетевых магазинах Украины домашнее сало, в среднем, подорожало с 252,82 гривны/килограмм до 254 гривен/килограмм. Кроме того, только в течение сентября, выросли цены на соленое свиное сало — вместо 251,77 гривны, за 1 килограмм придется заплатить уже 271,5 гривны.

По мнению советника директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка с/х продукции «Шувар» Ивана Стефанишина, в ближайшие месяцы Украине возможен интенсивный рост цен на животную продукцию, которая и так подорожала на 10 процентов. В частности, подобная малоприятная тенденция вызвана тем, что отечественные животноводы продолжают терять результаты селекционно-племенного отбора — уничтожено 16 породных линий в свиноводстве, включая поголовье крупного рогатого скота. Таким образом, Украина вскоре станет полностью зависима от более дорогой, импортной агропродукции.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали дорожать овощи из «борщевого набора».