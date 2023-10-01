О том, как часто должны выплачивать средства военнослужащим, и по каким обоснованным причинам могут произойти задержки в зачислении денег, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста Ростислава Кравца, опубликованное в «Фактах».

На данный момент, военным гарантируют 30 000, 50 000 и 100 000 гривен доплат при условии службы в зонах активных боевых действий. Также, зарплату в ВСУ переводят на счета/карты, как и обычным наемным работникам: с 1-е по 15-е число месяца начисляют аванс, а основная сумма «заходит» с 25-го числа до начала последующего месяца (за исключением Нацгвардии и особых подразделений Минобороны — здесь несколько другие даты).

Однако, есть нюансы — задержки в начислении денежного довольствия могут происходить в нижеуказанных ситуациях:

в госбюджете нет средств;

военная часть неверно сформировала запрос на выплаты;

требуется дополнительное время на согласование.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли тайны начисления зарплаты в Нацполиции.