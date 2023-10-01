О том, под какие критерии надо подпадать потенциальному пенсионеру, чтобы рассчитывать на «ранний» выход на заслуженный отдых, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Во-первых, досрочно бросить утомительную работу могут граждане, отработавшие на вредных производствах (согласно так называемым спискам под номерами 1 и 2). Во-вторых — лица, имеющие особый статус, которые являются:

участниками боевых действий/особами с инвалидностью в результате войны;

членами семьи погибших или умерших защитников/защитниц Украины;

многодетными матерями/матерями детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

«чернобыльцами» или пострадавшими вследствие аварии на ЧАЭС;

лицами, которым на момент увольнения по сокращению штата/состоянию здоровья оставалось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, в текущем году выйти на заслуженный отдых позволяется:

в 60 лет — если есть 30 лет стажа;

в 63 года — если есть 20 лет стажа;

в 65 лет — если есть 15 лет стажа.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напомнили, какие документы должны предоставлять граждане для оформления пенсии.