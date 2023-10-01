О том, что ранее куриные яйца были дешевле лишь из-за сезонного фактора, и уже в течение последнего месяц эта продукция опять подорожала, пока только на 5 гривен за десяток, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Например, десяток куриных яиц «Квочки» на данный момент реализуют, в среднем, по 50,99 гривны, а еще в прошлом месяце, этот же товар стоил только 45,82 гривны. Кроме того, в августе яйца от «Ясенсвита» можно было приобрести по 46,34 гривны, а сейчас — уже по 51,83 гривны.

По мнению финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, прогноз которого опубликовал «УНИАН», к концу текущего года десяток яиц будет стоить не менее 52 гривен, а в худшем случае — и 80 гривен. Такая малоприятная динамика будет спровоцирована тем, что с приходом похолодания уменьшится и объем предложений на внутреннем рынке, а если начнутся массовые проблемы с электроснабжением, цены поднимутся еще выше.

Ранее мы писали о том, что в Украине рекордно подорожал «стратегический» продукт — сало.