О том, что большинству украинских пенсионеров государство гарантирует добавочные выплаты по достижению определенных возрастных рамок — от 70 лет (300 гривен), от 75 лет (456 гривен) и от 80 лет (570 гривен), а также каким образом это происходит, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, средства начинают выплачивать с даты достижения пенсионером одного из указанных возрастов — не с начала календарного месяца, а после дня рождения пожилого гражданина. Попросту — в первом месяце надбавка может быть выплачена лишь частично.

Например, 8-го октября пенсионеру исполнилось 70 лет, но пособие он получает 17 числа: во втором осеннем месяце гражданин получит выплату с учетом компенсации, установленной на дату достижения вышеописанных лет, но только с ноября сумма станет полновесными 300 гривнами. Аналогичные правила действуют и в отношении остальных возрастных категорий пенсионеров.

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