О том, что сумму «минималки» следует увеличить до фактического прожиточного минимума, в особенности, с учетом ее «заморозки» в 6 700 гривен, действующей в течение целого года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Федерации профессиональных союзов Украины.

По мнению Федерации профсоюзов, проектом Госбюджета-2024 предусмотрен заниженный размер основных государственных соцстандартов и гарантий, и эти суммы можно без затруднений поднять, с заложенных правительством 7 100 — 8 000 гривен, до 9 257 гривен (с учетом уровня инфляции), что будет соответствовать реальному прожиточному минимуму в 2024-м году.

Кроме того, представители профсоюзов подчеркнули — унизительный размер оплаты труда еще в довоенное время был основным фактором критического оттока квалифицированных кадров из Украины, а полномасштабное вторжение РФ лишь усугубило эту негативную динамику: миллионы граждан уже выехали за границу, и возвращаться не планируют.

В качестве примера, свидетельствующего о возможности безболезненного увеличения «минималки», профсоюзные лидеры указали: на фоне войны бизнес прекрасно адаптировался, а доходы украинских финучреждений даже бьют рекорды — с января по июль 2023-го года их прибыль составила 83,2 млрд грн, что 24,5 раза больше, чем было в аналогичный период прошлого года (3,4 млрд грн).

Ранее мы писали о том, что экономист объяснил, почему рост «минималки» в Украине негативно отразится на бизнесе.