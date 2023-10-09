О том, что суммарный размер пенсионного пособия участника боевых действий, с учетом всех надбавок не может быть меньше 210 процентов ПМ, то есть не ниже 4 395,30 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на постановление Кабмина Украины «Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий» № 656 (редакция от 14-го июля 2021-го года), опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, подобные надбавки устанавливаются вне зависимости от разновидности основного пенсионного пособия. В частности, на данный момент размер ПМ составляет 2 093 гривны, и, таким образом, сумма указанной надбавки — 523,25 гривны, что соответствует и ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Ранее наш информационный портал писал о том, что определенные категории граждан Украины располагают правом ухода на заслуженный гораздо раньше положенного срока, но только при выполнении некоторых условий.