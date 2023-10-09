О том, что с приходом второго осеннего месяца, некоторые части свиной туши «просели» в стоимости, а другие, наоборот, — совсем немного «взлетели», пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

За один килограмм свиной грудинки в октябре необходимо отдать 179,67 гривны, тогда как в сентябре стоимость этого мяса была лишь 178,07 гривны. Цена за один килограмм лопатки — 192,47 гривны (в сентябре — 191,32 гривны). Ошеек с прошлого месяца подешевел с 254,22 гривны/килограмм до 252,37 гривны/килограмм, подчеревок вырос в цене с 180,69 гривны/килограмм до 181,24 гривны/килограмм, а ребра так и остались — 182,96 гривны/килограмм. Впрочем, набор для шашлыка стал несколько недоступнее: вместо 214,16 гривны/килограмм — 215,79 гривны/килограмм.

На протяжении месяца, в супермаркетах существенно подешевело домашнее сало, упав с 254 гривен/килограмм до 189 гривен/килограмм, как и его соленая разновидность — 275,29 гривны/килограмм до 252,55 гривны/килограмм.

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