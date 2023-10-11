О том, что на начало текущего месяца, около трети пожилых граждан Украины получают в качестве возрастной пенсии лишь 3 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на статистические данные, опубликованные на официальной странице ПФУ.

Согласно опубликованной информации, сейчас статус пенсионера в Украине имеют 10,5 млн граждан, а усредненный размер пенсионного пособия составляет 5 350,33 гривны. При этом, 2,7 млн престарелых украинцев нашей страны продолжают официально работать, и размер средний пенсионных выплат указанной категории — 5 614,59 гривны.

В остальном, суммы пенсионных выплат среди пенсионеров Украины распределяются нижеуказанным образом:

до 3 000 гривен получают 29,8 процента граждан;

от 3 001 до 4 000 — 21,25 процента;

от 4 001 до 5 000 — 14,9 процента;

от 5 001 до 10 000 — 23,21 процента;

более 10 000 грн — 10,7 процента.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали, как электронное пенсионное удостоверение сможет облегчить жизнь украинцам.