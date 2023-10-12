О том, что воспользовавшись обновленным функционалом от банка-регулятора, некоторые заемщики смогут ознакомиться с информацией о своих финансовых обязательствах, пишет «НБН», ссылаясь на «Кредитный реестр НБУ».

Стоит отметить, что в данном сервисе физлицам предоставят информацию только если их кредиты превышают сумму в 617 000 гривен, и, в соответствии с действующим законодательством Украины, услуга будет предоставляться на бесплатной основе, фактически круглосуточно.

Для получения доступа к сервису и получения выписки из «Кредитного реестра НБУ» (не является официальным документом, как утверждают в банке-регуляторе), клиенту потребуется пройти авторизацию, подключив BankID, то есть у него должен быть открыт счет в одном из финучреждений этой системы. Все последующие вопросы должник будет решать не через НБУ, а напрямую с банком-кредитором.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, при какой ситуации на внутреннем валютном рынке, курс доллара может достичь 50 грн.