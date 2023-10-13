Цены на золото в Украине: какая стоимость у самого «ходового»

драгметалла в октябре

Цены на золото в Украине: какая стоимость у самого «ходового»

драгметалла в октябре

О том, какие усредненные суммы выплачивают в украинских ломбардах и финучреждениях за 1 грамм наиболее ликвидного металла в состоянии «лома», пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, за «обычное» золото, которое входит в состав фактически любого доступного ювелирного украшения, то есть не считающегося банковским металлом высшего качества, заплатят:

за 333-ю пробу — 711,29 гривны/грамм;

за 375-ю пробу — 801 гривну/грамм;

за 500-ю пробу — 1068,01 гривны/грамм;

за 583-ю пробу — 1245,29 гривны/грамм;

за 585-ю пробу — 1249,57 гривны/грамм;

за 750-ю пробу — 1602,01 гривны/грамм;

за 900-ю пробу — 1922,41 гривны/грамм;

за 916-ю пробу — 1956,59 гривны/грамм;

за 958-ю пробу — 2046,3 гривны/грамм;

за 999-ю пробу — 2133,87 гривны/грамм.

Ранее мы писали о том, что экономист назвал продукты, ставшие доступнее украинцам в осенние месяцы.