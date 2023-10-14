О том, что в отопительный сезон 2023-2024, стоимость «голубого топлива» останется без изменений, в 7,96 гривны/кубометр, но в ближайшем будущем проблематику с ценами на энергоресурс, не соответствующим рыночным, придется решать не за счет государства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Чернышева, он осознает, что на зимний сезон, пока длится война, следует сохранить действующую стоимость «голубого топлива», но в последующие периоды, после надлежащей подготовки и объяснений (видимо, речь идет об информационной кампании «Нафтогаза»), под так называемую «защиту» будут подпадать исключительно «те слои населения, которые в этом нуждаются».

В частности, глава «Нафтогаза» подчеркнул:

Почему государство должно доплачивать за газ, который вы потребляете? Государство должно поддерживать самых бедных.

Ранее мы писали о том, как в Украине за год изменились тарифы на «коммуналку».