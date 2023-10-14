О том, что все эти позитивные дополнения относительно помощи от государства внесены в «Положение о порядке назначения жилищных субсидий», утвержденное постановлением Кабмина №848, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, обратиться за субсидиями могут те, кто является:

одной из зарегистрированных в жилом помещении особ (если разделены лицевые счета, то любой человек с открытым);

лицом, не зарегистрированным в жилом помещении/доме, но по факту проживающим в нем на основании договора съема (или по решению суда);

индивидуальным застройщиком, дом которого не введен в эксплуатацию, в ситуации, когда начисляется плата за «коммуналку»;

внутренне-перемещенным лицом (ВПЛ), не зарегистрированным в жилом помещении, но по факту проживающим в нем без заключения договора съема жилья (подтверждается документально).

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили расчет субсидии для пенсионеров.