О том, что пенсионерам, накопившим так называемый «сверхнормативный» стаж, полагается не менее 300 гривен надбавок ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно нормам действующего пенсионного законодательства, доплаты в размере 20,93 гривны (основывается на сумме минимальной пенсии в 2 093 гривны – 1 процент) начисляют за каждый год, превышающий требуемый трудовой стаж, и это:

у мужчин — от 35 лет;

у женщин — от 30 лет.

Таким образом, если пенсионер накопил ровно 15 лет «сверхнормативного» стажа, станут дополнительно начислять еще 313,9 гривны, в случае 20 лет подобного стажа — уже 418,6 гривны, и так далее.

Ранее наш информационный портал писал о том, что стало известно, приостанавливают ли начисление пенсий экс-военным после мобилизации.