О том, как на прилавках крупных сетевых магазинов нашей страны изменилась стоимость овощей из так называемого «борщевого набора», пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Например, усредненные цены на молодой картофель подросли с 13,25 гривны/килограмм до 14,5 гривны/килограмм.

Молодая капуста стоит вместо 6,88 гривны/килограмм уже 18,38 гривны/килограмм: ценники на этот овощ не везде одинаковы, и варьируются от 3,8 гривны/килограмм (в «Варусе») до 23,9 гривны/килограмм (в «МегаМаркете»). Впрочем, белокачанный сорт, наоборот, снизился в стоимости почти на 1 гривну — до 7,05 гривны/килограмм.

При этом, репчатый лук подорожал с 1,98 гривны/килограмм до 12,42 гривны/килограмм, но белый «просел» в цене с 38,84 гривны/килограмм до 27,38 гривны/килограмм. Фиолетовые сорт лука подешевел лишь слегка, и сейчас продается по 33,2 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине опять изменилась стоимость свинины и сала.