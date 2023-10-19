О том, какие два условия весьма важны при расчете возрастной пенсии, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, размещенную в Telegram-канале ПФУ Донецкой области.

Как подчеркнули специалисты ПФУ, сумма пенсионного пособия граждан в теперешней солидарной системе связана с двумя ключевыми факторами:

продолжительностью официального страхового стажа;

заработков (доходов), полученных на протяжении трудовой деятельности, и с которых отчислялись взносы.

Также, размер пенсионных выплат зависит от года обращения за их оформлением.

В частности, формула по которой рассчитывается размер пенсии по возрасту, указана в статье 27 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

Ранее наш информационный портал писал о том, что стало известно, кто из пенсионеров может рассчитывать на доплаты не менее 300 гривен ежемесячно.