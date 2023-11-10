О том, какие сейчас ценники выставили крупные сетевые магазины нашей страны на куриные яйца, хлеб и твердые сорта сыра, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на профильном портале «Минфин».

Стоимость куриных яиц, в зависимости от «бренда», если провести сравнение с октябрем, несколько изменилась: если за десяток от торговой марки «Квочка» раньше просили на кассе 55,75 гривны, то сейчас — 54,75 гривны. При этом, куриные яйца от «Ясенсвита», наоборот, выросли в цене с 53,84 гривны до 55,52 гривны/десяток.

Пшеничная разновидность хлеба подешевела на несколько копеек, до 31,95 гривны за 0,65 килограмма, однако средняя стоимость «Царь-нарезки» подросла с 33,08 гривны до 37,63 гривны за 0,6 килограмма.

Кроме того, удорожал и твердый сорт сыра «ЗвениГора Голландский 45-процентный» — с 404,53 гривны до 472,27 гривны/килограмм, а «Комо Российский 50-процентный» — с 365,76 гривны до 389,53 гривны/килограмм.

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