О том, что согласно прогнозированию аналитика «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максима Гопки и по мнению старшей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка «Института аграрной экономики» Светланы Пашко, стоимость куриных яиц вскоре достигнет весьма высокого уровня, без вероятности какого-либо снижения, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».

По словам Гопко, не только сокращение темпов поступления яиц от агрохозяйств вследствие малой продуктивности кур-несушек отразится на ценах, но также высокая стоимость данной продукции будет удерживаться поднятием тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1-го ноября (ключевой компонент в себестоимости производства продукции птицеводства).

В частности, птицефабрики вынуждены повышать оптово-отпускные цены, стараясь компенсировать свои расходы не только на сохранение надлежащей температуры в помещениях, но и из-за затрат на упаковку, поддержку имиджа «бренда», рекламу и торговые надбавки.

Таким образом, как минимум до завершения текущего года, стоимость одного десятка куриных яиц категории C1 будет варьироваться от 60 до 70, а то и 80 гривен.

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