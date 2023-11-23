Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.
В числе вариантов, как решить данную проблему, является разработка дополнительного бюджета на текущий год и приостановка ограничения увеличения государственного долга в Германии перед тем, как восстановить его со следующего года.
Но задержка с бюджетом усилила неопределенность расходов во всех сферах экономики ФРГ и создала риск того, что бюджет на 2024-й год, видимо, до конца текущего года принят таки не будет.
Стоит также добавить, что Федеральное правительство уже заморозило большую часть новых расходных обязательств и заблокировало расходы и Фонда э кономической стабилизации в размере 200 млрд евро на этот год.
Следовательно, практически каждая статья расходов, как об этом утверждается, находится под вопросом. В их числе планы правительства Германии удвоить военную поддержку Украинского государства до восьми миллиардов евро в предстоящем году.
В свою очередь представитель министерства обороны затруднился с ответом на вопрос о том, будет ли соблюдено такое обещание, хотя сами дискуссии на этот счет еще продолжаются.
Напомним, ранее президент Украины Зеленский анонсировал поставки Германией Украине новых средств ПВО.