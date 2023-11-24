О том, что подобная возможность напрямую связана с видом деятельности и накопленным объемом страхового стажа, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице Пенсионного фонда Украины.

В частности, выйти на пенсию не в 60-65 лет, а в период с 55-ти до 59-ти лет, могут те, кто работал:

артистами (требуется от 20 до 35 лет стажа);

работниками авиации (мужчинам — от 25 лет, женщинам — от 20 лет стажа);

сотрудниками сферы здравоохранения/соцобеспечения (от 25 лет стажа);

спортсменами (от 25 лет стажа).

Кроме того, аналогичное право предоставляется (стаж для мужчин — от 25 лет, для женщин — от 20 лет), тем, кто был трудоустроен:

диспетчерами, осуществляющими управление воздушным движением;

в инженерно-техническом составе гражданской авиации;

бортпроводниками;

работниками ЖД-транспорта/метро;

специалистами, занятыми на полевых геологоразведочных работах;

работниками лесозаготовок/лесосплава;

механизаторами;

специалистами плавсостава морского/речного флота/рыбной промышленности;

военными, начальствующим/рядовым составом органов внутренних дел/участвовавшим в боевых действиях полицейским.

Ранее мы писали о том, что в Минфине уведомляли, как вырастут пенсии и доплаты к ним в 2024-м году.