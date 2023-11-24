О том, что подобная возможность напрямую связана с видом деятельности и накопленным объемом страхового стажа, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице Пенсионного фонда Украины.
В частности, выйти на пенсию не в 60-65 лет, а в период с 55-ти до 59-ти лет, могут те, кто работал:
- артистами (требуется от 20 до 35 лет стажа);
- работниками авиации (мужчинам — от 25 лет, женщинам — от 20 лет стажа);
- сотрудниками сферы здравоохранения/соцобеспечения (от 25 лет стажа);
- спортсменами (от 25 лет стажа).
Кроме того, аналогичное право предоставляется (стаж для мужчин — от 25 лет, для женщин — от 20 лет), тем, кто был трудоустроен:
- диспетчерами, осуществляющими управление воздушным движением;
- в инженерно-техническом составе гражданской авиации;
- бортпроводниками;
- работниками ЖД-транспорта/метро;
- специалистами, занятыми на полевых геологоразведочных работах;
- работниками лесозаготовок/лесосплава;
- механизаторами;
- специалистами плавсостава морского/речного флота/рыбной промышленности;
- военными, начальствующим/рядовым составом органов внутренних дел/участвовавшим в боевых действиях полицейским.
Ранее мы писали о том, что в Минфине уведомляли, как вырастут пенсии и доплаты к ним в 2024-м году.