О том, какие ценники крупные сетевые магазины нашей страны выставили на помидоры, огурцы и сладкий перец, пишет «НБН», ссылаясь на интернет-сервис GoToShop.

Как стало известно, цена 1 килограмма томатов начинается с 59,9 гривны — именно по такой стоимости овощ реализуют в «ЕКО-Маркете» и «Ашане». За 65,99 гривны/килограмм помидоры можно приобрести в «Новусе», по 66,9 гривны/килограмм в «Сильпо», и от 67,9 гривны/килограмм — в «Варусе».

Если летом огурцы были доступны по стоимости от 10 до 15 гривен за один килограмм, то к концу осени цена овоща заметно подросла: за минимально возможную сумму их предложат в «Ашане» и «ЕКО-Маркете» — 39,9 гривны/килограмм. Однако уже в «Сильпо» цены стартуют с 50 гривен/килограмм. При этом, еще дороже огурцы обойдутся, если покупать их в «Варусе» — 64,9 гривны/килограмм или в «Новусе» — по 69,99 гривны/килограмм.

Минимальная стоимость сладкого перца — 60 гривен/килограмм («Сильпо»). На прилавках «Варуса» ценники на этот овощ — от 69,9 гривны/килограмм, «Ашана» — от 79,9 гривны/килограмм, а «АТБ» — от 119,95 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что эксперты пояснили, по каким причинам стоимость куриных яиц вскоре достигнет прошлогоднего уровня — до 80 гривен/десяток.